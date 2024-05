Un mort et au moins 20 blessés après de "fortes turbulences" pendant un vol Londres-Singapour

De "fortes turbulences" pendant un vol de la Singapore Airlines ont fait un mort et des dizaines de blessés ce mardi. Au départ de Londres, le Boeing 777 devait rejoindre Singapour mais a dû atterrir en urgence à Bangkok.

Un passager est décédé et plusieurs autres ont été blessés à bord d'un vol de Singapore Airlines ralliant Londres à Singapour. Victime de fortes turbulences, l'appareil a dû être détourné vers Bangkok et a atterri en urgence à 15h45 heure locale, soit 10h45 en France ce mardi 21 mai 2024.

"Nous pouvons confirmer qu'il y a des blessés et un mort à bord du Boeing 777-300ER", a déclaré Singapore Airlines, dans un communiqué publié sur Facebook et le réseau social X. Selon un premier bilan, au moins vingt personnes ont été blessées pendant le vol. "Singapore Airlines présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt", a déclaré la compagnie.

Les autorités thaïlandaises ont envoyé des ambulances et des équipes d'urgence à l'aéroport Suvarnabhumi. L'appareil transportait 211 passagers et 18 membres d'équipage au total. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé au cours du vol. Les turbulences sont fréquentes, mais les incidents graves, comme dans le cas présent, sont extrêmement rares.

"Je suis profondément attristé d'apprendre l'incident survenu à bord du vol SQ321 de Singapore Airlines reliant Londres Heathrow à Singapour", a réagi le ministre des Transports de Singapour, Chee Hong Tat, dans un message posté sur Facebook.

Plus d'informations à venir...