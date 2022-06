Trump a-t-il affirmé que Macron "transforme la France en un pays du tiers-monde" ?

Entre guillemets, ce compte suivi par 49.200 personnes écrit : "Macron est en train de transformer la France en un pays du tiers-monde où plus rien ne fonctionne et où on risque sa vie à chaque fois qu'on sort dans la rue. Et il explique aux Français qu'il s'agit là d'une 'chance'. Ce mec est un dingue." Une attaque virulente, signée "Donald Trump" et partagé près de 6000 fois. Sauf que cette citation est introuvable.