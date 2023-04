Inculpation de Donald Trump : New York en alerte face à de possibles fauteurs de troubles

Donald Trump, né à New York où il a prospéré grâce à sa fortune et à son empire, doit se voir signifier mardi à partir de 14h15 des poursuites pénales. Elles n'ont pas été rendues publiques, mais seraient au nombre de 30 et tourneraient autour de la dissimulation comptable du remboursement d'un paiement de 130.000 dollars fin 2016 à l'actrice de films X Stormy Daniels.

Cette convocation, au rituel inédit pour un ancien chef d'État, devrait voir Donald Trump décliner son nom, son âge, sa profession et se soumettre à un relevé d'empreintes digitales. Mais aussi être pris en photo, comme tout prévenu. D'après son avocat Me Joseph Tacopina, il ne sera pas menotté, mais pourrait avoir à traverser des couloirs du palais de justice de Manhattan, en présence de médias, dans une pagaille forcément indescriptible.