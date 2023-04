Inculpé et de retour en Floride, Donald Trump dénonce une "insulte à la nation"

Sans grande surprise, l'ancien président a dénoncé celle-ci, la qualifiant d'"insulte à la nation" et se posant en défenseur de son pays. "Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire", a assuré Donald Trump dans un discours assez court sur la forme et le fond, selon les différents observateurs. Pendant une petite demi-heure, au terme d'une journée déjà historique pour les États-Unis, ce dernier a simplement évoqué les accusations contre lui, préférant enchainer les attaques contre le camp démocrate et les procureurs chargés de l'enquête."Notre pays va en enfer", a par exemple jugé l'ancien locataire de la Maison Blanche en mentionnant les élections de 2020 et la victoire de Joe Biden.