Inde : au moins 120 morts et des centaines de blessés dans une importante catastrophe ferroviaire

Nouveau drame ferroviaire, vendredi 2 juin, en Inde. Selon un bilan provisoire, au moins 120 personnes ont été tuées et 850 ont été blessées dans une collision ayant impliqué au moins trois trains dans l'est du pays. Le directeur des chemins de fer indiens, Amitabh Sharma, a expliqué à l'AFP que deux trains de voyageurs étaient "activement impliqués dans l'accident" et qu'un troisième train, un convoi de marchandises qui stationnait sur le site où s'est produite la tragédie, a "également été impliqué dans l'accident", sans fournir plus de détails.

"Au dernier comptage, nous avons plus de 120 morts et ce chiffre augmente, car il y a de nombreux blessés graves, des blessures à la tête", a expliqué à l'AFP Sudhanshu Sarangi, le directeur général des services de lutte contre les incendies de l'État d'Odisha. "Un événement très triste et les perspectives ne sont pas bonnes", a-t-il ajouté.