Inde : au moins 60 morts après l'effondrement d'un pont suspendu

Le bilan est lourd en Inde après l'effondrement d'un pont suspendu dans l'État du Gujarat, situé dans l'ouest du pays. Selon un membre du gouvernement local, au moins 60 personnes sont mortes dimanche soir alors qu'elles se trouvaient sur cet édifice qui enjambait une rivière. "Soixante personnes sont mortes. Plus de 82 ont été secourues", a déclaré, Brijesh Merja, membre du gouvernement local, à l'AFP.

Les autorités ont estimé que 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, se trouvaient sur le pont et aux alentours lorsque les câbles qui le soutenaient ont cédé. Elles s'y livraient à des rituels religieux dans le cadre d'un festival. Plus de 100 personnes étaient toujours recherchées, selon la presse locale qui a montré des vidéos de personnes se rattrapant à des débris de la structure du pont dans l'obscurité. Une opération de sauvetage a été lancée, impliquant des plongeurs.