Inde : les terrifiantes images de l'explosion d'une usine de feux d'artifice, qui a fait 8 morts

Au moins huit personnes sont mortes et 80 ont été blessées mardi par une explosion dans une usine de feux d'artifices du centre de l'Inde. Les images montrent que l'explosion a provoqué une boule de feu dans le ciel.

Des flammes et des boules de feu s'élevant haut dans le ciel. Les images de l'explosion dans une usine de feux d'artifice du centre de l'Inde sont impressionnantes, et les conséquences de cet accident sont désastreuses puisque au moins 8 personnes sont mortes et 80 ont été blessées, selon un bilan établi ce mardi 6 février. L'usine qui a explosé est située dans le district de Harda, dans l'État du Madhya Pradesh, 200 à 300 personnes y travaillaient.

Les secours à Harda (Inde), après l'explosion d'une usine de feux d'artifice - AFP

Les secours à Harda (Inde), après l'explosion d'une usine de feux d'artifice - AFP

Au moins 20 ambulances se sont rendues sur place et 50 autres ont été envoyées pour aider les blessés. Aussi, une quinzaine de véhicules de pompiers ont été mobilisés contre le vaste incendie qui n'était pas encore maîtrisé ce mardi à la mi-journée (heure française), a indiqué Kailash Chand Parte, haut responsable du district qui coordonne les secours depuis l'usine.

Des victimes sont mortes dans une "bousculade qui a suivi l'explosion", a déclaré Abdul Raees Khan, un policier local cité par le Times of India, ajoutant que les équipes de secours "n'avaient pas encore atteint le site de l'explosion car l'incendie était en cours".

Des incidents fréquents dans les usines de feux d'artifices

Les explosions sont fréquentes dans les fabriques de feux d'artifices et de pétards en Inde, ces derniers sont très populaires dans le pays, en particulier pour la fête hindouiste de Diwali ainsi que lors des célébrations de mariage. Mais de nombreuses usines ne respectent pas les normes élémentaires de sécurité. En 2019, au moins 18 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une usine de feux d'artifice à Batala, dans l'État du Pendjab, et 10 autres ont été tuées la même année à Bhadohi, dans l'Uttar Pradesh.