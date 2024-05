Une température de 49,9°C a été enregistrée mardi dans la capitale indienne. Des températures similaires sont attendues ce mercredi. Les autorités mettent en garde contre un risque de pénurie d'eau.

En proie à une chaleur qui n'en finit pas, l'Inde étouffe, et notamment sa capitale. Une température record de 49,9°C a été enregistrée mardi dans deux stations de la banlieue de New Delhi, à Narela et Mungeshpur, a annoncé le bureau météorologique indien. Et la situation ne risque pas de s'arranger, puisque des températures similaires sont attendues ce mercredi.

L'eau "rationnée"

Les autorités de New Delhi ont également mis en garde contre un risque de pénurie d'eau au moment où les habitants étouffent sous la chaleur. Des coupures d'approvisionnement se sont déjà produites dans certains endroits. La ministre de l'Eau, Atishi Marlena, en a appelé à la "responsabilité collective" des habitants afin de mettre fin au gaspillage de l'eau, a rapporté mercredi le journal Times of India. La responsable a annoncé "une série de mesures telles que la réduction de l'approvisionnement en eau de deux fois par jour à une fois par jour dans de nombreuses régions".

"L'eau ainsi économisée sera rationnée et distribuée aux zones (confrontées) à une pénurie d'eau et où l'approvisionnement ne dure que 15 à 20 minutes par jour", a-t-elle ajouté.

Les températures caniculaires sont courantes en Inde pendant l'été, mais selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses. En mai 2022, 49,2°C avaient été relevées dans certains quartiers de la capitale, avaient rapporté cette année-là des médias indiens.