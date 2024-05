Inde : six bébés tués dans l'incendie d'un hôpital pour enfants

Un hôpital pour enfants a pris feu samedi 25 mai à New Delhi, en Inde. Six nourrissons ont été tués dans l'incendie.

Six bébés venant de naitre ont trouvé la mort samedi 25 mai à New Delhi, en Inde, dans l'incendie d'un hôpital pour enfants. Selon la police locale, une douzaine de nouveaux-nés ont été évacués de l'hôpital New Born Baby Care au moment où celui-ci a pris feu. Six n'ont donc pas survécu, tandis qu'un septième bébé était déjà mort avant le sinistre.

14 camions de pompiers

"Des poursuites judiciaires sont engagées contre le propriétaire de l'hôpital", a souligné un officier de police local, Surendra Choudhary, cité par l'AFP, alors que les circonstances dans lesquelles les nourrissons sont morts ne sont pas connues pour l'heure. Cela étant, l'incendie a mobilisé 14 camions de pompiers pour tenter de venir à bout des flammes.

Selon le directeur des services des pompiers de la ville, Atul Garg, à l'agence de presse Press Trust of India (PTI), "le feu s'est propagé trop rapidement en raison de l'explosion d'une bouteille d'oxygène". Évoquant une situation "déchirante", le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a prévenu que "le responsable de cette négligence ne sera pas épargné" et a exprimé sa solidarité "avec ceux qui ont perdu leurs enfants innocents dans cet accident".