Inde : un couple poursuit son fils en justice, exigeant un petit-fils ou 615 000 euros de compensation

Un petit-fils ou de l’argent, c’est ce que demandent Sanjeev et Sadhana Prasad à leur fils. Le couple indien qui dit avoir épuisé ses économies pour l’élever, l’éduquer, lui offrir une formation de pilote et un mariage de rêve réclame maintenant une récompense. Les parents exigent à leur fils et son épouse de faire un enfant d’ici moins d’un an sous peine de devoir leur verser 615 000 euros de compensation.

"Mon fils est marié depuis six ans, mais ne prévoit toujours pas de bébé. Au moins, si nous avions un petit-enfant avec qui passer du temps, notre douleur deviendrait supportable", ont-ils expliqué dans la plainte déposée à un tribunal de Haridwar la semaine dernière.