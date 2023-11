Inde : un tunnel s'effondre, 40 ouvriers piégés mais "vivants"

Le premier contact avec les rescapés a été établi par le biais d'un message transmis sur un morceau de papier, mais les sauveteurs ont ensuite réussi à entrer en communication au moyen d'appareils radio. De l'eau et de la nourriture leur ont été envoyés, tout comme de l'oxygène. "Quelques petits paquets de nourriture ont été envoyés par un pipeline qui achemine aussi de l'oxygène à l'intérieur", a déclaré à l'AFP Durgesh Rathodi, responsable des secours de l'État d'Uttarakhand, dans l'Himalaya indien, depuis les lieux de la catastrophe.

Jusqu'ici, environ 20 mètres de décombres ont pu être dégagés, mais les ouvriers se trouvent encore 40 mètres plus loin. "En raison de l'abondance des décombres dans le tunnel, nous sommes confrontés à certaines difficultés pour l'opération de sauvetage", a poursuivi Karamveer Singh Bhandari. "Le côté positif est que les ouvriers ne sont pas les uns sur les autres et disposent d'un espace tampon d'environ 400 mètres pour marcher et respirer", a également souligné Devendra Patwal, un responsable des interventions de secours, au journal Indian Express.