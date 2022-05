Indépendance de l'Ukraine, Union européenne... Ce qu'a dit Volodymyr Zelensky aux étudiants français

"On ne peut pas rester dans l'incertitude de manière constante. C'est comme si quelqu'un est invité et qu'on ne lui met pas de chaise", a dénoncé le président ukrainien, défendant donc plutôt la candidature de l'Ukraine au sein de l'UE. "Notre entrée ne pourra que renforcer l'Union européenne, on ne peut pas rester à distance", a-t-il jugé, avertissant par ailleurs : "L'Ukraine est un pays de plein droit de l'Europe, qui respecte les pays de l'Union, mais souhaite bénéficier du même respect."