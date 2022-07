"Independence Day" : que célèbrent les Américains le 4 juillet ?

Traditionnellement, cette grande fête patriotique est l’occasion pour les Américains de se retrouver en famille ou entre amis. Un peu partout dans le pays, l’heure sera à la fête, avec parades géantes et concours insolites en tout genre au programme. Comme chaque année, les habitants de New York pourront notamment assister au concours du plus gros mangeur de hot-dog, organisé sur une plage de Coney Island et retransmis à la télévision sur une chaîne sportive. En revanche, il n’y a pas de défilé militaire, contrairement au 14-Juillet en France.

Le clou de festivités sera sans nul doute le traditionnel feu d’artifice. Le plus grand, diffusé en direct à la télévision, a lieu à New York, entre Manhattan et Brooklyn. Le "Macy’s Fireworks" (du nom de la chaîne de magasin qui le finance tous les ans) est l’un des plus gros spectacles pyrotechniques au monde. Plus de 60.000 fusées vont être tirés depuis des barges installées sur l’East River, devant les yeux ébahis de centaines de milliers de New Yorkais et touristes venus du monde entier pour assister à cet événement unique.