Au moins 174 morts en Indonésie : ces précédents drames qui ont endeuillé le football

Lors d'un match entre les sélections amateurs du Pérou et d'Argentin, entre 47.000 et 60.000 personnes sont réunies dans le stade pour les qualifications aux JO de Tokyo. À la suite de l'annulation d'un but d'égalisation, qui aurait permis au Pérou de se qualifier, une colère s'empare des supporters péruviens. Un mouvement de foule dégénère et éclate alors en émeutes à l'intérieur. Les portes du stade étant fermées. Les supporteurs ne peuvent pas s'échapper et meurent piétinés ou asphyxiés. Ces débordements provoqueront 318 morts et plus de 500 blessés.