Indonésie : au moins onze morts et douze disparus dans l'éruption d'un volcan

L'éruption du volcan Marapi en Indonésie a tué au moins onze personnes le 3 décembre. Douze autres personnes manquent à l'appel, alors que les recherches se poursuivent.

Le volcan Marapi, dans l'ouest de l'Indonésie, est entré en éruption dimanche 3 décembre, tuant au moins onze randonneurs pris au piège. Parmi les 75 randonneurs se trouvant la veille dans la montagne, 49 avaient pu redescendre. Et parmi les 26 personnes n'ayant pas pu être évacuées à temps, trois ont été retrouvées en vie et douze autres sont toujours portées disparues, selon les autorités indonésiennes.

Les blessés, eux, ont été pris en charge. "Certains ont souffert de brûlures en raison de la forte chaleur et ont été emmenés à l'hôpital", a indiqué Rudy Rinaldi, directeur de l'agence d'atténuation des catastrophes de Sumatra Ouest, à nos confrères de l'AFP. "Les blessés sont ceux qui se sont approchés du cratère." Le mont Marapi est haut de près de 3000 mètres et les cendres qu'il a pu éjecter ont été observées jusqu'à 3000 mètres au-dessus de son sommet. Il s'agit du volcan le plus actif de Sumatra, une île de l'Ouest indonésien.