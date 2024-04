Indonésie : nouvelle éruption du mont Ruang, un aéroport voisin fermé

Le mont Ruang, un volcan du nord de l'Indonésie, est entré en éruption à plusieurs reprises mardi, selon l'Agence de volcanologie de l'archipel. Cela a entraîné des évacuations, la fermeture d'un aéroport international voisin et un relèvement du niveau d'alerte.

Les autorités avaient affirmé qu'il représentait toujours un risque. Depuis début avril, il est entré en éruption plus d'une demi-douzaine de fois, provoquant l'évacuation de plus de 6000 personnes. Le Ruang, situé dans la province indonésienne du Sulawesi du Nord, est de nouveau entré en éruption dans la nuit de lundi 29 à mardi 30 avril vers 1h15 heure locale et à deux reprises mardi matin, a indiqué l'agence de volcanologie dans un communiqué, projetant une colonne de cendres à plus de 5 kilomètres de haut.

Un aéroport fermé, des habitants évacués

Les images diffusées par l'agence montrent une colonne rouge en fusion jaillissant dans le ciel, un important nuage de cendres s'échappant du cratère et des braises incandescentes près des habitations.

Selon l'agence, les habitants doivent avoir conscience "du risque de projection de roches incandescentes, de nuages chauds et de tsunamis dus aux matières [liées à] l'éruption qui pénètrent dans la mer". Ruang compte plus de 800 habitants et tous ont été évacués ce mois-ci. Certains sont rentrés chez eux après la levée lundi de l'état d'urgence, a constaté un journaliste de l'AFP. Le nombre de personnes qui ont regagné leur domicile ou qui ont été contraintes d'évacuer à nouveau n'était pas connu mardi à la mi-journée (heure locale).

Les autorités ont à nouveau fermé l'aéroport international Sam Ratulangi dans la capitale régionale de Manado, située à plus de 100 kilomètres, a informé l'organisme public de contrôle du trafic aérien AirNav Indonesia.