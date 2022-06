Inflation en hausse, grogne sociale... le Royaume-Uni aux portes d'une "grande dépression" ?

L'économie du Royaume-Uni souffre et cela ne va pas aller en s'arrangeant. En avril, le taux d'inflation a bondi de 7 à 9 %, avant d'atteindre 9,1 % le mois d'après sur un an, du jamais vu en 40 ans, selon l’Office national des statistiques britannique (ONS). Et la flambée devrait se poursuivre : la Banque d'Angleterre prévoit une hausse des prix de 11 % d'ici à la fin de l'année, alimentant un peu plus la crise du coût de la vie qui touche déjà de plein fouet les ménages les plus modestes.