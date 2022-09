Inflation : malgré la guerre et les sanctions, les supermarchés russes sont-ils épargnés ?

Les sanctions économiques à l'encontre de la Russie sont-elles efficaces ? Alors que le débat sur cette question se poursuit, en ligne, des messages laissent entendre que la mobilisation des États européens n'est pas parvenue à faire plier la Russie. Pire : ces mesures seraient positives pour Moscou, en ce qui concerne notamment les produits alimentaires.

"La Russie, grâce aux sanctions [...] atteint l'autonomie de production agro-alimentaire. On trouve de tout, 'Made in Russia' et pas cher !", peut-on par exemple lire. Une vidéo, tournée dans un supermarché de Moscou, est d'ailleurs avancée comme preuve. On y voit une femme déambuler dans des rayons pleins et expliquer en anglais que rien ne manque pour les consommateurs.