Inflation record, "grèves de la colère" et risque de "crise humanitaire" : que se passe-t-il au Royaume-Uni ?

Le "Tube", le célèbre métro de Londres, quasi paralysé vendredi 19 août, un train sur cinq en circulation ce samedi 20 août, des ports et la poste à l'arrêt. Au Royaume-Uni, des grèves massives bloquent le pays, du jamais vu depuis des décennies. Ces "grèves de la colère" s'organisent en réaction à l'inflation record outre-Manche, qui a atteint 10,1% sur un an en juillet, et pourrait dépasser les 13% en octobre, le niveau le plus élevé d'un pays du G7.

Les syndicats, à l'origine de ce mouvement, réclament une hausse des salaires adaptée à l'augmentation du coût de la vie. L'envolée générale des prix s'explique par la crise de l'énergie liée à l'invasion russe en Ukraine, qui frappe de plein fouet les Britanniques, dont le gouvernement n'a pas mis en place de bouclier tarifaire. Résultat : les tarifs de l'électricité pour les particuliers devraient avoir plus que triplé sur un an en janvier prochain. Un phénomène qui inquiète le secteur de la santé, des professionnels ayant mis en garde, vendredi, le gouvernement britannique contre la menace d'une "crise humanitaire" due à l'explosion des prix de l'énergie.