INFO TF1 - Après l'attentat de Bruxelles, Emmanuel Macron reporte sa visite d'État en Suède

Cette visite en Suède devait mettre à l’honneur "les liens historiques et l’excellence de la relation entre la France et le Royaume de Suède" et devrait contribuer "à l’approfondissement des coopérations bilatérales dans des domaines tels que l’innovation, la transition écologique et la sécurité", indiquait l'Élysée au moment de l'annonce de cette visite en septembre, qui devait être la première d’un Président français en Suède depuis 2000.