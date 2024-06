Le président français s'active pour envoyer une coalition d'instructeurs militaires en Ukraine. Selon une information de TF1/LCI, Emmanuel Macron pourrait l'annoncer au cours des commémorations du 6 juin 1944.

L'idée circule depuis quelques semaines. Le 27 mai dernier, le ministère ukrainien de la Défense avait même surpris tout le monde en annonçant l'arrivée imminente d'instructeurs militaires français dans son pays. Une déclaration que Paris avait tempérée, sans l'infirmer tout à fait. Le président français s'active en fait en coulisses pour la création d'une coalition européenne de formateurs militaires, qui pourrait rassembler à terme quelques centaines de spécialistes européens, selon le journal Le Monde. Les pays baltes et la Pologne feraient notamment partie des États sollicités par l'Élysée.

Une annonce le 6 juin ?

"Il n'y a pas d'initiative formelle à ce stade. Des réflexions préliminaires sont en cours", avait déclaré ce vendredi à l'AFP une source gouvernementale, alors que les spéculations vont bon train sur la possibilité qu'Emmanuel Macron annonce prochainement la création d'une telle coalition. C'est le 6 juin prochain que le président français devrait faire cette annonce, selon une information recueillie par TF1/LCI. L'Élysée avait déjà fait savoir qu'Emmanuel Macron réservait des "annonces" à l'occasion de la visite de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, effectuée dans le cadre des commémorations du Débarquement du 6 juin 1944. Le chef de l'État aura plusieurs opportunités ce jour-là pour les formuler, en marge des cérémonies ou lors de son interview prévue à 20H sur TF1 et France Télévision.

À l'Élysée comme au ministère des Armées, on rappelle que la formation sur le sol ukrainien fait partie des chantiers discutés depuis une conférence sur le soutien à l'Ukraine fin février à Paris. C'est en clôture de celle-ci que le président français avait, pour la première fois, avancé la possibilité d'envoyer des troupes européennes sur le théâtre de guerre. L'objectif serait de gagner en efficacité, et de former directement sur le sol ukrainien au déminage ou à la maintenance des équipements militaires envoyés à Kiev, a fait valoir une source diplomatique auprès de l'AFP.

Lignes rouges

Les contours de la coalition sont encore inconnus, aucun consensus n'ayant semblé émerger parmi les partenaires européens sur le sujet. Des militaires ukrainiens reçoivent déjà des formations dans plusieurs pays de l'UE, dont la France, mais jusqu'ici pas sur le sol de cette nation belligérante. Ce serait le franchissement d'une nouvelle ligne rouge, dont le camp occidental s'était abstenu jusqu'ici.

Car quasiment dans le même temps, un changement de doctrine s'est opéré, à Washington comme à Bruxelles, pour autoriser Kiev à frapper sur le sol russe avec des armes fournies par la coalition occidentale. Le président français avait expliqué, au cours de sa visite en Allemagne, et carte à l'appui, qu'envoyer des armes aux Ukrainiens sans leur permettre de les utiliser contre les bases arrière russes, revenait à leur dire : "On vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre".

Dès l'évocation, finalement démentie, de l'envoi de formateurs militaires français, lundi dernier, Vladimir Poutine avait réagi en affirmant que des "mercenaires" occidentaux étaient déjà déployés en Ukraine. Quant à des frappes sur son territoire, il avait aussitôt menacé les "petits pays européens", en leur rappelant sans ménagement leur fragilité.

Ce mardi, le Kremlin n'a pas exclu que les forces russes puissent frapper des instructeurs français, s'ils devaient être envoyés en Ukraine. "Aucun instructeur s'occupant de la formation des militaires ukrainiens n'a d'immunité" face aux frappes, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Peu importe qu'ils soient Français ou non", a-t-il ajouté.