INFO TF1/LCI - Guerre Israël-Hamas : la France prête à accueillir dans ses hôpitaux "des dizaines d'enfants" de Gaza

Lors d'un entretien samedi avec le président égyptien, Emmanuel Macron a annoncé un renfort humanitaire, a indiqué l'Élysée à LCI. La France s'apprête notamment à envoyer au Proche-Orient un porte-hélicoptères configuré pour offrir du "soutien hospitalier". Toujours selon nos informations, les hôpitaux français se tiennent prêts à accueillir "des dizaines d'enfants" de Gaza.

Lors d'un entretien ce samedi avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, Emmanuel Macron a annoncé un renfort humanitaire, indique ce dimanche l'Élysée à LCI. La France affrétera notamment en début de semaine un avion transportant plus de dix tonnes de fret médical, et contribuera à l'effort européen en équipements médicaux qui seront acheminés par des vols prévus les 23 et 30 novembre. Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé l'appareillage du Dixmude, un porte-hélicoptères amphibie "configuré pour du soutien hospitalier, qui arrivera en Égypte dans les prochains jours", selon l'Élysée. Ces aides s'ajoutent aux rotations d'un avion 400M ayant déjà acheminé 90 tonnes de fret humanitaire.

Enfin, la France se tient prête à accueillir "des dizaines d'enfants" de la bande de Gaza dans des hôpitaux français. "Ce sera pour les cas les plus graves, en fonction des besoins", nous précise une source gouvernementale.

Emmanuel Macron a résumé ces annonces dans un tweet publié dimanche après-midi.

"Nécessité d'augmenter le nombre de camions entrant dans Gaza"

Le président français et son homologue égyptien sont convenus de "la nécessité d'augmenter le nombre de camions entrant dans Gaza et de renforcer la coordination pour l'acheminement de l'aide humanitaire et le traitement des blessés", a encore indiqué l'Élysée dimanche.

L'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre a fait environ 1200 morts en Israël, principalement des civils, selon les autorités. En représailles, Israël mène une offensive aérienne et terrestre dans le but "d'anéantir" le Hamas, qui a fait au moins 12.300 morts, incluant plus de 5000 enfants et 3300 femmes, selon le dernier bilan du gouvernement du mouvement islamiste.