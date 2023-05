"Ingérence étrangère" venue de Russie, des États-Unis ou de Chine : mais de quoi parle-t-on exactement ?

Pour avoir une définition de ces pratiques, rien de mieux que celles données par Nicolas Lerner. Devant cette même commission, le directeur général de la sécurité intérieure (DGSI) a bien distingué chaque opération. Tout d'abord, l'espionnage correspond au "fait d'accéder de façon illégale à des informations confidentielles". C'est ce à quoi fait référence François Fillon lorsqu'il évoque l'affaire des écoutes de l'agence de sécurité nationale américaine. L'influence d'un État représente quant à elle les stratégies déployées "pour tenter de rayonner, d'influencer et de convaincre sur la base de son modèle et de ses valeurs". "Tel est le cas de la France", indique le chef de l'agence chargée de prévenir toutes les formes d'espionnage et d'ingérence étrangère. Or, les actions d'ingérence sont à "distinguer de la politique d'influence", comme il le souligne dans son propos introductif.

Aux yeux de la DGSI, l'ingérence se définit en effet par "une politique d'influence" dont la particularité est d'agir de manière "masquée". "Elle consiste, pour un État, à mener des actions visant à rendre la politique d'un autre pays structurellement favorable à la sienne, sans que l'on sache d'où parlent les personnes et les organisations auxquelles il a recours." C'est ce caractère "clandestin" de l'action qui la rend réellement problématique. Dans le cas de l'influence, un pays vante son modèle et tente de convaincre qu'il est le meilleur, ce qui se range du côté de la diplomatie. De l'autre, on a des acteurs avec des intérêts cachés.

Pour mieux comprendre cette distinction, on peut citer le "Qatar Gate" qui a éclaboussé le Parlement européen en décembre dernier. Eva Kaili, une eurodéputée grecque, est accusée d'avoir fait l'éloge du Qatar et ses efforts en droit du travail contre des sommes d'argent. Une pratique décrite par certains comme du "lobbying agressif" qui correspond clairement à de l'ingérence aux yeux de la DGSI.