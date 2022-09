Inondations au Pakistan : le chef de l'ONU n'a "jamais vu de carnage climatique de cette ampleur"

Pour faire face à cette situation extrême, le Fonds monétaire international (FMI) s'est réuni à Washington fin août, pour accorder au Pakistan un programme de prêts de six milliards de dollars. Mais il est clair que le pays aura besoin de bien plus pour aider la population et reconstruire les infrastructures détruites par les inondations. De leur côté, les Nations unies et le gouvernement pakistanais ont lancé un appel aux dons de 160 millions de dollars pour financer l'aide d'urgence.