Inondations en Italie : 14 morts et plus de 36.000 personnes déplacées, l'alerte rouge prolongée

Les autorités de Ravenne ont ordonné samedi l'évacuation immédiate de hameaux particulièrement exposés. Un hélicoptère participant aux tentatives de rétablir l'électricité s'est écrasé samedi près de Lugo, faisant un blessé parmi les quatre personnes à bord, ont indiqué les pompiers. Les inondations ont provoqué plus de 305 glissements de terrain et endommagé ou coupé plus de 500 routes dans la région. Le maire de Bologne Matteo Lepore a déclaré samedi qu'il faudrait "des mois, et dans certains endroits peut-être des années" pour réparer les routes et les infrastructures.