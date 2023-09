Inondations en Libye : ne vous fiez pas à cette vidéo de 2016 qui circule en ligne

La Libye a été durement frappée dimanche par la tempête Daniel, phénomène "extrême en termes de quantité d'eau tombée" et qui a déjà touché la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Sur les réseaux sociaux, des images n'ont pas tardé à circuler, tandis que les secours réévaluaient à plus de 2300 le nombre de victimes. Parmi les publications qui émergent en ligne, on retrouve notamment une vidéo impressionnante, sur laquelle on voit un torrent de boue déferler dans le lit d'un fleuve, emportant tout sur son passage. Méfiance, ces images ne sont pas liées à l'actualité récente.