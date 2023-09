Inondations en Libye : plus de 3800 morts recensés à ce stade dans la ville de Derna

Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le passage ce dimanche de la tempête Daniel en Libye, qui a provoqué d'importantes inondations, a fait plus de 3800 morts à Derna, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur du gouvernement en place dans l'est du pays. Soit 3840 morts recensés dans la ville à ce stade, dont 3190 ont déjà été enterrés. Au moins 400 étrangers, essentiellement des Soudanais et des Égyptiens, figurent parmi les victimes. Au moins 250 corps ont été retrouvés mercredi, alors que plus de 2400 personnes sont toujours portées disparues, d'après la même source.

Pour l'heure, l'incertitude demeure sur le nombre exact de victimes. Des milliers de personnes sont toujours portées disparues dans le pays. Les autorités de l'Est craignent que le bilan définitif des inondations à Derna, où des corps jonchent les rues dévastées, et dans des localités voisines ne soit beaucoup plus lourd, devant l'ampleur de la dévastation et la difficulté de faire parvenir les secours.