Inondations en Libye : un nombre "énorme" de morts et 10.000 personnes disparues, selon la Croix-Rouge

Des images tournées par les habitants des villes de l'est comme Derna, al-Bayda et d'autres petites localités, montrent d'impressionnantes coulées de boue et des quartiers entiers sous l'eau, ainsi que des routes et bâtiments effondrés. Un responsable du conseil municipal de Derna a qualifié la situation dans sa ville de "catastrophique", "hors de contrôle" et nécessitant une "intervention nationale et internationale".