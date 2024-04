Inondations en Russie et au Kazakhstan : la situation désormais "critique"

La Russie et le Kazakhstan sont en proie à de désastreuses inondations. La ville russe d'Orenbourg, située près de la frontière avec le Kazakhstan, a dû être évacuée ce vendredi.

Les inondations historiques qui balayent sans faiblir plusieurs régions de Russie et du Kazakhstan depuis des jours causent une situation "critique" dans la ville russe d'Orenbourg, a estimé son maire, ce vendredi 12 avril, ordonnant aux résidents d'évacuer d'urgence face au danger.

"Une sirène retentit dans la ville. Il ne s'agit pas d'une alarme d'exercice. Une évacuation massive est en cours", a prévenu Sergueï Salmine, l'édile de cette localité d'un demi-million d'habitants située dans l'Oural. "La situation est critique, ne perdez pas de temps !", a-t-il exhorté sur Telegram, demandant aux habitants de quitter leur domicile immédiatement. Le niveau du fleuve Oural, qui ne cesse d'augmenter comme ceux d'autres cours d'eau alentour, y atteint désormais 11,43 mètres selon lui, soit plus de 2 mètres au-dessus du seuil jugé "critique" par les autorités.

Ces crues sont causées par de fortes pluies associées à une hausse des températures, à la fonte accrue des neiges et à la débâcle des glaces hivernales recouvrant rivières et fleuves. Des images, publiées par les autorités municipales jeudi soir, donnent un aperçu de l'étendue des dégâts. À certains endroits, seuls les toits des maisons dépassent d'une eau brunâtre.

À Orenbourg, chef-lieu de la région éponyme frontalière du Kazakhstan, le niveau devrait encore augmenter, pour atteindre son pic vendredi ou samedi, a indiqué un responsable régional, Sergueï Balikine, à l'agence de presse Ria Novosti.

Des manifestations en Russie

En Sibérie occidentale, le niveau de la rivière Ichim croît également, ont précisé les autorités de la région de Tioumen. La veille, un responsable local avait prévenu que les pics pour ce cours d'eau et la rivière Tobol ne devraient être atteints qu'autour du 23 au 25 avril.

Plus de 10.700 personnes ont été évacuées dans la région d'Orenbourg, où quelque 11.700 maisons sont inondées, d'après les autorités régionales. D'autres ont dû faire de même dans la région de Kourgan, plus à l'est, ou encore dans celle de Tomsk, où le débit féroce de la rivière Tom menace plusieurs villages. Au total, plus de 100.000 personnes ont été obligées de fuir leur domicile, principalement au Kazakhstan.

Mais côté russe, les autorités ont été peu loquaces concernant le nombre total des évacuations ordonnées. Les responsables locaux ont en revanche assuré que la situation s'améliorait à Orsk, deuxième ville de la région d'Orenbourg inondée après la rupture d'une digue, affirmant que le niveau du fleuve Oural qui la traverse y est en baisse. Des manifestations, rares en Russie tant la répression est forte, y avaient éclaté lundi, les habitants protestant contre la gestion de la crise par les autorités locales. Malgré ces protestations et la gravité de la situation, aucun déplacement du président Vladimir Poutine n'a pour l'heure été annoncé dans ces zones.

Aucun lien n'a été établi avec le changement climatique, mais selon les scientifiques, le réchauffement de la planète favorise des événements météorologiques extrêmes comme les fortes précipitations à l'origine d'inondations.