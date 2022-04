Inondations en Afrique du Sud : l'état de catastrophe nationale déclaré, les pénuries se multiplient

Parmi les 10.000 soldats déployés par l'armée sud-africaine, des plombiers et des électriciens ont été mobilisés, ainsi qu'un soutien aérien pour acheminer des marchandises. Des systèmes de purification d'eau et des tentes pour les sinistrés seront installés.

Des troupes appuyées par des hélicoptères étaient déjà présentes ces derniers jours aux côtés de la police et des secouristes lors des opérations d'urgence. Les secouristes restent en alerte mais "les opérations de sauvetage ont cessé. C'est maintenant plus de la recherche et de la récupération", a expliqué à l'AFP Dave Steyn, qui coordonne des équipes. Une semaine après le début de la catastrophe, l'espoir de retrouver des survivants est maigre.