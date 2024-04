Inondations majeures au Kazakhstan et en Russie : 100.000 personnes évacuées

La Russie est touchée par les plus graves inondations depuis des décennies, tout comme le Kazakhstan voisin. Alors que le pic de crue n'a pas encore été atteint, le Kremlin juge la situation "très, très tendue".

Ce mercredi 10 avril, le Kremlin a qualifié la situation en Russie de "très, très tendue". En effet, plusieurs régions de l'Oural et de Sibérie Occidentale sont touchées par les plus graves inondations depuis des décennies. Alors que le Kazakhstan voisin est lui aussi touché, la situation devrait encore empirer puisque le pic de crue n'est pas encore atteint. Au cours de ces derniers jours, plus de 100 000 habitants ont été évacués, surtout au Kazakhstan mais aussi en Russie.

Interrogé par la presse, le porte-parole de la présidence Russe, Dmitri Peskov a reconnu que "La situation est très, très tendue". Avant de rajouter : "Les prévisions sont défavorables. L'eau continue de monter", a-t-il alerté, précisant que "de grandes quantités d'eau arrivent" dans les régions de Kourgan et Tioumen, plus à l'est.

De nombreuses évacuations

Si la Russie est fortement touchée, l'immense majorité des évacuations a eu lieu au cours des deux dernières semaines au Kazakhstan, dans l'ouest et le nord du pays, frontaliers du territoire russe. "Depuis le début des inondations, 96.472 personnes ont été secourues et évacuées, dont 31.640 enfants", a annoncé le ministère kazakh des Situations d'urgence dans un nouveau bilan.

C'est la ville kazakhe de Petropavlovsk, voisine des régions russes de Kourgan et Tioumen, qui est la plus menacée. Quelque 200.000 habitants y vivent. Au total, plus de 24.000 membres des ministères des Situations d'urgence, de l'Intérieur, de la Défense et des services secrets sont impliqués dans les opérations de sauvetage, ainsi que des milliers de volontaires civils.

Les autorités météorologiques ont par ailleurs averti que la fonte des neiges dans les montagnes pourrait entraîner de nouvelles inondations dans l'Est et le Sud du pays.

Ces derniers jours, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a déploré publiquement le manque de préparation des autorités locales, qualifiant ces inondations de "catastrophe naturelle peut-être la plus grande, en termes d'ampleur et de conséquences, de ces 80 dernières années".