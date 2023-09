Inondations en Libye : l'ONU alerte sur le risque de maladies

Éviter une deuxième crise dévastatrice. La mission d'appui de l'ONU en Libye tente de limiter la propagation de maladies à Derna et dans d'autres villes de l'Est libyen. Des équipes de neuf agences onusiennes ont été envoyées sur le terrain pour fournir de l'aide aux personnes touchées par la tempête Daniel qui a dévasté la région le 10 septembre, causant la mort de 3000 personnes et la disparition de milliers d'autres.