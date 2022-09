Inondations au Pakistan : la France va affréter un avion humanitaire

Hélicoptères tentant d'évacuer des personnes bloquées dans les montagnes du nord, bateaux parcourant les plaines inondées du sud : le Pakistan a continué mercredi à mobiliser tous les moyens à sa disposition pour secourir les millions de personnes touchées. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a lancé mardi un appel aux dons de 160 millions de dollars pour financer un plan d'urgence pour les six prochains mois.

Le gouvernement pakistanais estime qu'au moins 10 milliards de dollars seront nécessaires pour réparer les dégâts massifs causés aux infrastructures, en particulier dans le secteur des télécommunications, des routes et de l'agriculture. La priorité toutefois pour l'instant restait d'atteindre les milliers de personnes bloquées dans les montagnes et vallées du nord, et dans les villages isolés du sud et de l'ouest.