Inondations au Pakistan : plus de 10 milliards de dollars pour tout reconstruire

Un bilan humain lourd et des dégâts immenses. Ce mardi 30 août, le ministre pakistanais de la Planification et du Développement Ahsan Iqbal a indiqué à nos confrères de l'Agence France Presse que son pays aurait besoin de plus de 10 milliards de dollars pour réparer les dégâts causés par les inondations provoquées par la mousson.

Le ministre pakistanais explique que "des dégâts massifs ont été causés aux infrastructures, en particulier dans les secteurs des télécommunications, des routes, de l'agriculture et des moyens de subsistance". Un tiers du Pakistan est sous les eaux, avait indiqué son collègue chargé du Changement climatique. Les pluies de mousson, qui ont débuté en juin, sont "sans précédent depuis 30 ans", a souligné le Premier ministre Shehbaz Sharif, en parcourant les régions touchées du nord, tandis que, dans le sud, le principal fleuve du pays, l'Indus, menace de sortir de son lit.

Les inondations ont fait au moins 1136 morts, emporté d'innombrables maisons et détruit des terres agricoles vitales. Plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept, ont été affectées par ces inondations et près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées.