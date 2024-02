Inscription de l'IVG dans la Constitution française : le Vatican martèle son opposition

Le Vatican s'est opposé mercredi, via son média officiel, à l'inscription dans la Constitution française de la "liberté garantie" pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. Cette réforme constitutionnelle, adoptée à l'Assemblée nationale, arrive prochainement au Sénat.

Le Vatican ne veut pas de l'IVG dans la Constitution française. Et il le fait savoir : via son média officiel, le Saint-Siège s'est opposé, mercredi 7 février, à ce projet qui doit être débattue au Sénat prochainement.

"Comment est-il possible de juxtaposer dans la charte fondamentale d'un État le droit qui protège la personne et celui qui sanctionne sa mort ?", écrit Massimiliano Menichetti, responsable des titres Radio Vatican et Vatican News. Si le Saint-Siège n'a pas officiellement commenté le processus en cours en France, cet article a valeur de prise de position officieuse du Vatican alors que l'Église catholique est fermement opposée à l'avortement.

Cette prise de position n'est guère surprenante : déjà, lors de sa visite à Marseille en septembre, le pape François avait déploré le sort des "enfants à naître, rejetés au nom d'un faux droit au progrès, qui est au contraire une régression de l'individu". Reprenant les mots du pape, le média dénonce "le drame du rejet de la vie humaine qui prend différentes formes, de la vie rejetée des migrants à celle des enfants à naître". En octobre, la Conférence des évêques de France (CEF) avait elle aussi martelé son "inquiétude à l'idée que la liberté d'avorter puisse être inscrite dans la Constitution".

Cette opposition du Vatican intervient alors que l'Assemblée nationale française a adopté à une écrasante majorité, il y a une semaine, cette réforme constitutionnelle. Cette dernière arrive le 28 février au Sénat, où la formulation choisie suscite beaucoup plus de réticences. Néanmoins, selon les sondages, huit Français sur dix soutiennent la promesse du président Emmanuel Macron.