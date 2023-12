Les écureuils d'un zoo japonais empoisonnés par erreur

Des écureuils d'un parc à Tokyo, au Japon, sont morts après un empoisonnement accidentel. Une enquête interne a été ouverte et l'examen des dépouilles est en cours, selon le parc.

C'est une véritable hécatombe à laquelle assiste le parc Inokashira, un zoo de Tokyo, au Japon. Trois quarts de ses écureuils ont été tués, probablement des suites d'un empoisonnement accidentel. Au total, 31 animaux sur les 40 que compte le parc sont morts en moins d'une semaine après avoir reçu un médicament antiparasitaire, selon des responsables.

Le zoo présente ses "plus sincères excuses"

Une enquête interne a été ouverte par le personnel encadrant du parc Inokashira. "La possibilité d'un empoisonnement médicamenteux ne peut être niée", a-t-il admis dans un communiqué publié ce lundi 11 décembre. "Nous enquêtons actuellement sur la cause de la mort (des écureuils) et observons l'état des individus survivants". Par ailleurs, un examen pathologique des dépouilles est en cours, selon le zoo, qui a présenté ses "plus sincères excuses".

Inokashira est un parc public situé dans la banlieue ouest de Tokyo, connu pour ses cerisiers en fleurs et abritant un temple, un musée, un aquarium, ainsi qu'un zoo où l'on trouve des écureuils, des singes et des oiseaux. Les écureuils ayant survécu peuvent aujourd'hui être admirés de nouveau par les visiteurs.