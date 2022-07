Freya, la femelle morse qui sillonne les ports européens

Depuis quelques jours, une femelle morse, surnommée Freya, a élu domicile au port d'Oslo, la capitale de la Norvège. Elle grimpe sur les bateaux pour s'y reposer, mais avec ses 700 kilos, elle va même jusqu'à les faire couler.. semant la zizanie sur son passage. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'animal est aperçu. En effet, elle a déjà sillonné plusieurs ports européens situés aux abords de la mer du Nord depuis fin 2021 : Allemagne, Danemark, Écosse, et même à Den Helder au Pays-Pays, où Freya a fait une pause sur la coque d’un sous-marin.

En juin, c'est en Norvège qu'elle a été observée et plus précisément dans le port de Kragero, situé au sud du pays. Pour éviter qu'elle provoque de nouveaux dégâts, un quai flottant avait été installé dans la petite ville de 10.000 habitants. "Quand elle se sera habituée à ce quai flottant, des bateaux pourront venir pour transporter Freya vers un autre endroit", expliquait le maire de la commune à un média local. Au final, elle a pris le large toute seule et a remonté les fjords d'Oslo pour rejoindre le port de la capitale, où elle a été vue jeudi dernier.