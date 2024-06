Les géants du numérique reconnaissent que l'IA a servi différentes opérations d'influence étrangère. ChatGPT a par exemple été utilisé pour générer des contenus dans une campagne de propagande russe. Microsoft souligne de son côté les risques que fait peser cette technologie sur les Jeux olympiques.

Sam Altman le redoutait dès le premier jour : le détournement de l'intelligence artificielle à des fins de désinformation à grande échelle. Alors que le père de ChatGPT alertait contre cette menace dès mars 2023, sa crainte pourrait bien être devenue réalité. Dans un rapport publié ce jeudi 30 mai, l'entreprise américaine OpenAI qui a conçu l'outil conversationnel reconnait que ses modèles ont été utilisés pour générer des contenus dans plusieurs campagnes d'influence étrangère, dont l'opération russe Doppelgänger.

Commentaires, deepfake et faux profils

Il faut dire que les indices ne manquent pas. Au cours de l'été, l'intelligence artificielle (IA) a ainsi été repérée dans un faux documentaire intitulé "Les Jeux olympiques sont tombés", dont l'objectif était de discréditer le Comité international olympique. Son auteur, un groupe d'influence russe baptisé Storm-1679, avait notamment profité de cette technologie pour imiter la voix de la star américaine Tom Cruise afin de donner de la crédibilité à la vidéo.

Depuis, cette technologie a été au cœur de nombreuses fausses informations : au Proche-Orient, où des contenus générés par IA ont alimenté les images du conflit, dans la campagne américaine pour discréditer les candidats à la Maison-Blanche ou encore en France où elle est utilisée dans une quête de buzz. Mais qu'en est-il de son exploitation dans le cadre des ingérences étrangères visant à manipuler l'opinion publique ?

En avril dernier, nous révélions qu'un deepfake, une vidéo générée par l'IA, avait été utilisée par un acteur russe pour créer un témoignage de toute pièce. Celui d'une femme qui aurait travaillé dans une "usine à trolls" implantée en Ukraine afin de diffuser des contenus anti-Trump sur les réseaux sociaux. Autre exemple plus récent, celui signalé par le collectif Antibot4Navalny. Sur le réseau social X, des dizaines de commentaires en anglais sont apparus simultanément pour promouvoir un faux site. Tous ont été écrits par des comptes russes grâce à l'IA. Les auteurs ont été trahis par une erreur humaine : ils ont laissé devant leur message la numérotation proposée par ChatGPT avant chaque réponse, comme le montre l'image ci-dessous.

Les acteurs de l'opération russe Doppelganger ont utilisé l'IA pour écrire ces commentaires - Antibot4Navalny

Une erreur qui s'inscrit dans l'une des opérations identifiées par OpenAI. L'entreprise américaine a identifié des acteurs agissant pour le compte de Doppelgänger, ce réseau de désinformation russe qui copie les sites internet des médias européens, ayant fait appel à son IA pour générer des commentaires en anglais, français, allemand, italien et polonais. Les outils ont aussi permis de traduire et éditer des articles en anglais et en français qui ont été publiés sur le site RRN, l'une des principales têtes de pont de cette opération de propagande. Les exécutants se sont servis de l'IA "à la fois pour la qualité et la quantité, en corrigeant des erreurs grammaticales, mais aussi en créant des dizaines de commentaires courts dans un éventail de langues", résume le géant du numérique.

Un autre groupe "originaire de Russie" visait quant à lui l'Ukraine, la Moldavie, les États baltes et les États-Unis. Dans cette opération baptisée "Bad Grammar" par OpenAI pour les erreurs d'orthographe contenues dans les messages, l'IA n'a pas uniquement créé de brefs commentaires politiques. Elle a aussi produit un "bot" sur Telegram, ce programme automatisé conçu pour interagir avec les utilisateurs sur la messagerie. Si la technique de "spam", qui vise à générer une multitude de messages pour alimenter les fractures sociales, est une technique courante dans les opérations d'influence, l'IA a permis ici de faciliter cette stratégie, en générant automatiquement de grandes quantités de commentaires.

Ces deux commentaires ont été écrits grâce à l'IA dans le cadre de l'opération "bad grammar" révélée par OpenAI - Capture d'écran / Telegram

Mais la Russie n'est pas la seule à voir le potentiel de cette nouvelle technologie dans ses opérations. Comme nous l'expliquions déjà ici, la campagne chinoise Spamouflage s'est servie de l'intelligence artificielle afin créer des faux comptes sur les réseaux sociaux et déterminer ce qui divise le plus les électeurs américains. "Spamouflage a utilisé nos modèles pour résumer et analyser le sentiment d'un grand nombre de messages publiés sur les réseaux sociaux", confirme ainsi OpenAI.

Un acteur israélien a quant à lui fait appel aux outils développés par l'entreprise pour mener une campagne anti-Hamas, anti-Qatar et pro-Israël sur les réseaux sociaux. D'après les révélations d'OpenAI, STOIC, une société privée israélienne spécialisée dans la communication politique, a employé l'intelligence artificielle pour créer des personnalités fictives en ligne. Ces faux comptes, qui servaient à amplifier l'écho de médias créés de toutes pièces dans le cadre de cette campagne, ont notamment visé des membres de l'Unrwa, cette agence onusienne accusée pendant plusieurs semaines par Israël de posséder des liens directs avec le Hamas.

Une "évolution" qui pèse sur les JO

Au total, au cours des trois derniers mois, "cinq opérations" ont exploité les technologies produites par OpenAI, selon son rapport. Chacune d'entre elle a fait appel à des tactiques différentes, pour une série de tâches, allant de la création de courts commentaires en plusieurs langues à celle de longs articles, en passant par la génération de fausses identités. Rien de bien nouveau, comme le souligne Ben Nimmo. D'après le directeur de recherche chez OpenAI spécialisé dans l'analyse des modèles de la désinformation en ligne, ces opérations sont "une évolution, mais pas une révolution". À l'heure actuelle, les acteurs de ces opérations d'influence font appel à l'IA pour améliorer leur contenu, faciliter leur travail et gagner en efficacité dans des procédés déjà observés par le passé.

Reste à savoir comment l'outil sera détourné à l'avenir. Dans un rapport publié ce dimanche 2 juin, un autre géant du numérique a alerté sur les menaces qui pesaient sur les Jeux olympiques de Paris. D'après le Centre d'analyse des menaces (MTAC) de Microsoft, deux groupes d'influence russe pourraient associer "des tactiques anciennes à de l'intelligence artificielle" pour poursuivre leurs campagnes de désinformation contre le Comité international olympique, les Jeux de Paris et plus largement la réputation de la France.

LES VÉRIFICATEURS - Paris 2024 : une cible de choix pour la propagande russe Source : TF1 Info

Avec l'aide de cet outil, "les acteurs affiliés au Kremlin vont chercher à diffuser leurs messages de manière plus efficaces", alerte le géant du numérique. Il sera alors essentiel de rester vigilant face aux discussions en ligne et aux tendances afin de ne pas tomber dans le piège d'une polémique créée de toute pièce.

