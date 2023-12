Intelligence artificielle : ce robot androïde a-t-il été vu en train de servir dans un restaurant en Chine ?

Une vidéo devenue virale montrerait une serveuse robotique pilotée par une intelligence artificielle. L'humanoïde aurait été aperçue dans un restaurant en Chine. Il s'agit en fait d'une danseuse et serveuse déguisée en robot.

Le signe de la fin de notre civilisation ? C'est en tout cas ce que craignent les millions d'internautes qui partagent la vidéo d'un restaurant en Chine. Des robots pilotés par l'intelligence artificielle (IA) pour "récupérer les commandes et faire le service" auraient en effet été repérés dans un restaurant en Chine, comme l'écrit un post sur X (ex-Twitter) relayant une vidéo, le 15 décembre.

La séquence montre un "robot" dont les traits humains sont plus vrais que nature. Seule la manière de se déplacer et de servir les clients du restaurant laisse trahir sa prétendue nature. Signe que "les robots arrivent dans notre société", comme s'en inquiète un internaute ?

Une danseuse professionnelle

Vue des millions de fois dans plusieurs langues, la vidéo a été partagée sur tous les réseaux sociaux, dont Instagram et TikTok. Or, c'est précisément en commentaires de l'une de ces publications qu'une internaute écrit qu'il s'agit d'une "star du pop lock". Une référence au popping, ce style de danse dont l'un des gestes de base est le "robotting". Soit, comme son nom l'indique, une technique qui consistant à imiter la gestuelle d'un robot.

Et pour cause, une recherche d'image inversée nous permet de remettre la main sur une vidéo mise en ligne sur YouTube. Publiée le 26 novembre, elle n'évoque ni intelligence artificielle ni serveur robotique, mais la propriétaire d'un restaurant qui "améliore l'expérience gastronomique dans un restaurant" de Chongqing, une municipalité du sud-ouest du pays, avec "ses mouvements de danse". "Malgré ses compétences très impressionnantes, il s'agit en fait d'une personne réelle et d'une danseuse professionnelle, qui a maîtrisé l'art des mouvements robotiques et s'est même entraînée à imiter la voix d'une intelligence artificielle", précise l'auteur de la publication.

La vidéo est donc authentique, mais ne présente pas des humanoïdes télécommandés par l'intelligence artificielle. Une version confirmée par des articles de presse au sujet de cette serveuse. Le 27 octobre, le South China Morning Post publiait la vidéo ci-dessus au sujet de cette serveuse. Elle s'appelle Quin et travaille effectivement à Chongqing, dans son restaurant. Dans son reportage, le quotidien hongkongais précise par ailleurs que la jeune femme est une "danseuse de rue professionnelle", comme le prouvent plusieurs vidéos de ses performances. Une danse qui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, devient plus crédible que jamais.

