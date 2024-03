Après les fortes chaleurs, des tempêtes s'abattent sur le Brésil, faisant au moins six morts

Après avoir étouffé sous la chaleur, le sud-est du Brésil a été touché par une tempête ce vendredi. Au moins six personnes ont été tuées dans l'État de Rio de Janeiro. Le Brésil subit de plein fouet les effets du changement climatique.

Des rues transformées en torrent et des coulées de boue qui dévalent les flancs de montagne. Après avoir étouffé sous des températures à l'intensité remarquables, l'État de Rio de Janeiro, au Brésil, fait face à des pluies mortelles. Au moins six personnes ont été tuées depuis ce vendredi 22 mars lors du passage d'une violente tempête qui a touché le sud-est du pays.

Pluies intenses et rivière qui déborde

Sur les réseaux sociaux et dans la presse, les images montrent à quel point la situation est "critique", comme l'ont décrite les autorités de cette région montagneuse. À Petropolis, un glissement de terrain a provoqué la mort de trois personnes. Deux autres sont toujours portées disparues, selon les dernières informations des pompiers et de la Défense civile. Dans cette ville touristique située sur les hauteurs, les "pluies intenses" se sont accompagnées du "débordement de la rivière Quitandinha", a prévenu le gouverneur Claudio Castro. Au total, quelque 270 mm de pluie se sont déversés ces dernières 24 heures dans la ville, où des secouristes et des renforts de l'armée ont été déployés.

Un homme est également mort dans la station balnéaire d'Arraial do Cabo, à 200 km au nord de Rio. Selon les autorités, il est décédé après avoir été frappé par la foudre. Deux enfants de 3 et 9 ans ont aussi été tués, l'un par l'effondrement d'un toit, l'autre par la chute d'un mur, sur la côte de Sao Paulo, au sud de Rio.

Le Brésil, qui subit les effets du changement climatique, est en proie à des catastrophes naturelles à répétition. Plus de 230 personnes étaient mortes à Petropolis en 2022 à la suite de fortes pluies.