Chine : au moins 33 morts après des pluies torrentielles record à Pékin

Le bilan humain continue de s'alourdir. Au moins 33 personnes sont mortes au cours des pluies qui se sont abattues sur Pékin ces derniers jours, tout en sachant que 18 autres individus demeurent introuvables. Pour la plupart d'entre eux, ils ont succombé à des inondations et à l'effondrement de bâtiments. En l'espace d'une semaine, le bilan officiel a presque triplé. "Je voudrais exprimer mes profondes condoléances pour ceux qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions et aux malheureuses victimes", a déclaré Xia Linmao, vice-maire de la ville qui compte plus de 20 millions d'habitants, lors d'une conférence de presse retransmise par la télévision publique CCTV.