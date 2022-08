Inondations au Kentucky : un bilan provisoire fait état de 35 morts

Ces inondations sont parmi les plus graves ayant jamais frappé le Kentucky. Elles ont transformé certaines routes en rivières, emporté des ponts et balayé des maisons dans l'une des régions les plus défavorisées du pays. L'arrivée des secours et l'estimation du nombre de morts ont par ailleurs été compliqués par les dégâts causés aux antennes téléphoniques. À la suite de ces événements, Joe Biden a décrété l'état de "catastrophe naturelle" et a débloqué des renforts fédéraux.