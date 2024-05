Le Kenya en état d'alerte avant l'arrivée du cyclone Hidaya, déjà plus de 200 morts

Le cyclone Hidaya s'apprête à frapper le Kenya dans les prochaines heures, alors que le pays subit déjà de violentes inondations. Tandis que les opérations de sauvetage se multiplient, le président William Ruto a déclaré l'état d'urgence ce vendredi. Le réchauffement climatique est à l'origine de cette crise qui a déjà fait des centaines de morts et des milliers de réfugiés dans toute l'Afrique de l'Ouest.

Situation d’urgence au Kenya. Alors que de violentes inondations ont déjà fait plus de 200 morts depuis le mois de mars, le président William Ruto vient de placer son pays en état d’alerte à l’approche du cyclone Hidaya, le tout premier de son Histoire. "Il pourrait frapper n'importe quand, provoquer des pluies torrentielles, des vents violents et des vagues puissantes et dangereuses", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Nairobi.

La réouverture des écoles, prévue lundi prochain, a été reportée et tous les ministres ont reçu pour instruction de coordonner l'évacuation et le relogement des Kényans impactés. "Notre pays doit agir rapidement et de manière décisive pour atténuer les effets dévastateurs de la crise actuelle et protéger les vies et les biens", a insisté William Ruto. Plus de 165.000 personnes ont déjà été déplacées ces dernières semaines au Kenya et environ 100 personnes sont portées disparues.

La Tanzanie et le Burundi également touchés

Comment expliquer une telle catastrophe humanitaire ? La saison des cyclones dans le sud-ouest de l'océan Indien s'étale normalement de novembre à avril et connaît une douzaine de tempêtes chaque année. Mais les précipitations dans la région ont été amplifiées par El Niño, phénomène climatique naturel généralement associé au réchauffement du globe, qui provoque des sécheresses dans certaines parties du monde et des pluies abondantes ailleurs.

Sous une pluie battante, des secouristes se sont lancés dans une course contre-la-montre pour aider des personnes bloquées par les inondations. Mercredi, la Croix-Rouge a secouru un homme et contraint de s'abriter sur un arbre pendant cinq jours à Garissa, dans l'est du pays, selon des images partagées sur les réseaux sociaux. L’armée s’est, elle aussi, joint aux opérations de sauvetage.

Le Kenya n’est pas le seul pays touché dans une région qui peinait à se relever de la pire sécheresse enregistrée en 40 ans. Au moins 155 personnes ont péri dans des inondations similaires en Tanzanie voisine, tandis qu’au Burundi, au moins 29 personnes sont mortes et 175 ont été blessées depuis le début de la saison des pluies en septembre, indique le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU.

De son côté le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) se dit "particulièrement préoccupé" par le sort des milliers de réfugiés. "Ils sont contraints de fuir une fois de plus pour sauver leur vie après que leurs maisons ont été emportées par les eaux", a souligné ce vendredi Olga Sarrado Mur, sa porte-parole.