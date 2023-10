Le typhon Koinu provoque des vents record à Taïwan

Une femme de 84 ans a trouvé la mort à son domicile de Taichung, sur la côte ouest, après avoir été atteinte par des débris de verre sous l'effet des rafales, ont annoncé les autorités. Le gouvernement a fait état de près de 300 blessés, sans en préciser la gravité. Certaines blessures ont été provoquées par des chutes d'arbres, selon les médias locaux. C'est la région de Pingtung, à la pointe sud du territoire, et l'île des Orchidées, à une cinquantaine de kilomètres à l'est, qui ont été le plus touchées.

Taïwan avait annulé plus de 200 vols internationaux et intérieurs par précaution et évacué 3000 personnes avant l'arrivée du typhon, le deuxième à frapper le territoire en un mois. Le pays connaît de fréquentes tempêtes tropicales de mai à novembre, mais le typhon Haikui, début septembre, a été le premier à frapper l'île en quatre ans, déclenchant des pluies torrentielles, des vents violents et forçant près de 8000 personnes à évacuer leur domicile. Un phénomène aggravé par le changement climatique, d'après les experts.