Au moins 18 personnes, dont quatre enfants, sont morts dans quatre États américains ce week-end après le passage de violentes tempêtes. Plus d’un demi-million de foyers était toujours privé d’électricité dimanche dans la soirée. Le président Joe Biden a été informé de la situation, selon les médias américains.

"Tout a été détruit, c’est stupéfiant", résume un habitant face à l’étendue des dégâts. De cette aire d’autoroute du Texas où des dizaines de personnes s’étaient réfugiées, il ne reste plus rien. Si aucune victime n’est à déplorer dans cette localité, ce n’est pas le cas ailleurs dans l'État. Au moins 18 personnes sont mortes aux États-Unis après le passage de puissantes tornades dans la nuit de samedi à dimanche. CNN dénombre sept victimes dans le nord de Dallas, dont deux enfants de 2 et 5 ans. "Malheureusement, ce chiffre va augmenter", a prédit le shérif du comté de Cooke, Ray Sappington, sur la chaîne The Weather Channel, cité par l’AFP.

25 tornades en seulement 24 heures

Au moins huit personnes ont perdu la vie dans l’Arkansas, deux dans l’Oklahoma et une dans le Kentucky. Les services de secours ont poursuivi les recherches pour tenter de localiser d’éventuels survivants dans les décombres. Les médias locaux montraient des images de bâtiments détruits, de poteaux électriques au sol, de branches d'arbres arrachées. Plus de 600.000 foyers dans 12 États étaient privés d’électricité dimanche soir, selon le site poweroutage.us.

Phénomène météorologique aussi impressionnant que difficile à prévoir, les tornades sont relativement fréquentes aux États-Unis, en particulier dans le centre et le sud du pays. Les services météorologiques américains en ont décompté 25 rien que pour la journée samedi. Des rafales de plus de 217 km/h ont notamment été enregistrées au Texas. Les alertes aux tempêtes émises dimanche concernaient près de 5 millions de personnes, précise CNN. Plus anecdotique, les conditions météo ont également contraint les organisateurs de la mythique course automobile des 500 Miles d’Indianapolis à retarder le départ de quatre heures. Les 125.000 spectateurs ont été invités à quitter les tribunes de cette 108e édition pour mieux revenir une fois tout danger écarté.