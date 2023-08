Typhon Lan au Japon : près de 180.000 habitants priés de s'abriter

La circulation des trains à grande vitesse shinkansen entre Nagoya, située au centre de Honshū et Okayama dans l'ouest, a été interrompue, comme le trafic sur de nombreuses lignes ferroviaires locales. De nombreux vols ont également été annulés depuis lundi : 240 vols pour la compagnie aérienne Japan Airlines et 313 pour sa concurrente ANA. D'après l'agence japonaise Kyodo, 650 personnes ont été forcées de passer la nuit à l'aéroport international du Kansai, situé sur une île artificielle dans la baie d'Osaka et relié à l'archipel par un pont, après que l'accès routier et ferroviaire a été coupé par la tempête. Le cyclone doit continuer à balayer l’ouest du pays toute la journée avant de gagner la mer du Japon et de remonter en direction de Vladivostok, à l’extrémité sud-est de la Russie.