Intensification des combats, indécision sur les livraisons de chars... Le point sur la situation en Ukraine

Les États-Unis exhortent l'Ukraine à préparer sa contre-offensive. L'Ukraine ne devrait pas chercher à défendre coûte que coûte la ville de Bakhmout, théâtre d'une bataille sanglante dans l'est, et davantage se concentrer sur la préparation d'une contre-offensive d'envergure au printemps, a estimé un haut responsable américain. Selon lui, une victoire russe à Bakhmout n'entraînerait pas de tournant significatif dans la guerre, les forces ukrainiennes pouvant se retirer sur des positions plus faciles à défendre.

Wagner considéré comme une organisation criminelle. Les États-Unis ont désigné le groupe paramilitaire russe Wagner comme une organisation criminelle internationale, "qui commet de vastes atrocités et abus de droits humains", a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. "Nous continuons de considérer que le groupe Wagner dispose actuellement de quelque 50.000 personnes déployées en Ukraine, dont 10.000 mercenaires et 40.000 prisonniers."