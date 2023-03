Après trois mois passés aux États-Unis, Jair Bolsonaro s'apprêterait à faire son retour au Brésil

Le dirigeant de 68 ans, englué dans diverses polémiques, est accusé, ces dernières semaines, d'avoir fait entrer illégalement au Brésil des bijoux offerts par le gouvernement d'Arabie Saoudite. Deux coffrets ont été ramenés par une délégation de son ancien ministre des Mines et de l'Énergie, Bento Albuquerque, après une visite officielle à Riyad à laquelle l'ex-président n'avait pas pris part, en octobre 2021. L'un d'eux, une parure de diamants d'une valeur de trois millions d'euros qui n'avait pas été déclarée au préalable, a été saisi par la douane à l'aéroport international de Guarulhos, près de Sao Paulo. L'autre colis, contenant des bijoux masculins évalués à plus de 70.000 euros, a, lui, pu être remis à Jair Bolsonaro.

Au Brésil, tout bien d'une valeur supérieure à 1000 dollars doit être déclaré à la douane avant d'entrer dans le pays. Le propriétaire de ce bien doit ensuite payer une taxe d'importation, d'un montant équivalent à la moitié de l'excédent des 1000 dollars. Si l'objet n'est pas déclaré, il faut payer en plus une lourde amende. Une exception est prévue pour la législation : les cadeaux d'État. Mais le cas échéant, les objets sont destinés à la collection officielle de la présidence, et non à des élus - le couple Bolsonaro, en l'occurrence - à titre personnel. Seuls les cadeaux "à caractère hautement personnel ou d’une valeur monétaire minimale" peuvent être conservés par le chef de l’État, a rappelé la Cour des comptes du Brésil (TCU).