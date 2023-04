Exercices militaires à Taïwan : la tension monte alors que Pékin tente de "boucler" l'île

"Plusieurs groupes de chasseurs H-6K transportant des munitions réelles ont effectué plusieurs vagues de frappes simulées sur des cibles importantes de l'île de Taïwan", selon la télévision d'État CCTV, le commandement du théâtre d'opérations Est de l'Armée précisant que le Shandong a également "participé à l'exercice du jour". Plusieurs dizaines d'avions ont été déployés pour appliquer un "blocus aérien" de l'île, a-t-elle ajouté.

De son côté, le ministère de la Défense taïwanais a annoncé avoir détecté 11 navires de guerre et 59 avions chinois autour de l'île lundi. L'armée chinoise "continue de conduire des exercices militaires autour de Taïwan", a indiqué le ministère, précisant que des avions de combat et des bombardiers figurent parmi les appareils repérés à 10h heure locale (4h à Paris). Durant le weekend, il avait déjà détecté environ 150 bateaux et aéronefs chinois, dont des avions de chasses, des drones, des bombardiers et des engins de transport. Pékin avait simulé des bombardements ciblés contre l'île, dans le cadre de cette opération baptisée "Joint Sword".

L'objectif de ces démonstrations d'ampleur : protester contre la rencontre qui s'est tenue mercredi dernier entre sa présidente Tsai Ing-wen et un haut responsable américain, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Les manœuvres de ce lundi "servent de sérieux avertissement contre la collusion entre les forces séparatistes recherchant 'l'indépendance de Taïwan' et les forces extérieures, ainsi que leurs activités provocatrices", avait averti un porte-parole de l'armée chinoise, Shi Yi.