Malgré la fin des exercices militaires, neuf navires de guerre chinois toujours au large des côtes de Taïwan

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir détecté neuf navires de guerre chinois et 26 aéronefs autour de l'île, un jour après l'annonce par Pékin de la fin de ses importantes manœuvres militaires. La Chine a mobilisé "des aéronefs militaires ce matin et a traversé la ligne médiane depuis le nord, le centre et le sud", rapporte le communiqué, qui ajoute que les navires avaient été détectés vers 11h heure locale.

Pékin avait lancé samedi dernier des exercices militaires, baptisés "Joint Sword" ("Épée commune", NDLR), autour de Taïwan pour une durée de trois jours, lors desquels des simulations de frappes ciblées et un exercice d'encerclement de l'île autonome ont eu lieu. La Chine considère Taïwan comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.